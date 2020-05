Fase 2, Conte illustra il calendario delle riaperture: “Il 25 tocca alle palestre, il 3 giugno sì a spostamenti anche all’estero. E su Fca…”

Il premier Giuseppe Conte prende la parola a Palazzo Chigi e annuncia: “Le misure della Fase 1 hanno prodotto i risultati attesi. Si può ripartire, con fiducia e senso di responsabilità. Le Regioni dovranno assumersi le loro responsabilità. Affrontiamo un rischio calcolato, la curva dei contagi potrà tornare a salire e saranno possibili nuove chiusure”.

Il decreto legge sulle riaperture è stato firmato dal presidente Sergio Mattarella e Conte illustra il calendario: “Da lunedì 18 maggio riaprono i negozi di vendita al dettaglio, i servizi legati alla cura della persona, ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pub, a patto che le regioni accertino che la curva dell’epidemia è sotto controllo”. Via libera anche agli allenamenti collettivi.

Il 25 toccherà invece “a palestre e centri sportivi, il 15 giugno a cinema e teatri”. Sempre con obbligo di mascherina: “Va indossata sempre, in luoghi chiusi o affollati. Le autocertificazioni invece saranno necessarie soltanto per gli spostamenti tra regioni, che fino al 3 giugno saranno limitati ai soli casi di emergenza”. Sempre dal 3 giugno “ci si potrà spostare all’interno degli stati dell’Unione Europea senza obbligo di quarantena”.

Quindi sulla questione del possibile prestito a Fca: “Fca dà lavoro e ha fabbriche in Italia, ha moltissimi occupati. In ogni caso avrà il prestito se risponde alle prescrizioni indicate. Il problema è all’ordine del giorno, lo affronteremo nel decreto semplificazioni. La questione non è se Fca è in Inghilterra, Olanda o in altri paesi, dobbiamo semplicemente rendere più attraente il nostro ordinamento giuridico. Chiederci: perché vanno all’estero? Stiamo studiando modifiche all’ordinamento del diritto societario, dobbiamo fare in modo che sia più vantaggioso restare qui piuttosto che andare altrove”.