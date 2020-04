Fase 2 in Piemonte, Cirio: “Riaprire anche gli asili nido”

“Occuparsi delle famiglie è un dovere istituzionale e morale. Non possiamo non pensare alle mamme e ai papà che, se tornano a lavorare, non sanno dove mettere i bambini”. Alberto Cirio risponde così, nel corso di in un intervento a Radio Uno, a una domanda diretta sulla possibile riapertura degli asili nidi a giugno.

“È fondamentale – aggiunge il presidente della Regione Piemonte – che per le famiglie possa partire qualcosa di predisposto dalla Regione e dallo Stato, dobbiamo pensare ad assistere i bambini durante l’orario di lavoro dei genitori. È una preoccupazione che riguarda tutti, lo dico anche da papà”.

Negli ultimi giorni sono state numerose le richieste in tal senso da parte di genitori lavoratori. Appelli e petizioni si sono succeduti, destinatarie le istituzioni locali e nazionali, per il varo di misure specifiche per i bambini più piccoli, per i quali i progetti di scuola a distanza non sono applicabili e che hanno bisogno di attenzioni particolari.