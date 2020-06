Fase 3, ecco il Rapporto Colao: il rilancio dell’Italia in sei punti

La ripresa dell’Italia in sei punti, con un piano dettagliato di iniziative da mettere in campo nel periodo 2020-2022. Ecco il Rapporto Colao, la relazione del comitato di esperti in materia economica e sociale approntata per il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.

Del comitato di esperti, oltre a Vittorio Colao, fanno parte Enrica Amaturo, Donatella Bianchi, Marina Calloni, Elisabetta Camussi, Roberto Cingolani, Riccardo Cristadoro, Giuseppe Falco, Franco Focareta, Enrico Giovannini, Giovanni Gorno Tempini, Giampiero Griffo, Maurizia Iachino, Filomena Maggino, Enrco Moretti, Riccardo Ranalli, Marino Regini, Linda Laura Sabbadini, Raffaella Sadun, Stefano Simontacchi e Fabrizio Starace.

Nel dettagliato e voluminoso documento, che si compone di 53 pagine, si delineano percorsi e strategie da seguire per rilanciare l’Italia nel delicato periodo della “Fase 3”, quella in cui il Paese dovrà fare i conti con le conseguenze più gravi, sotto il profilo economico, della crisi legata all’emergenza coronavirus. Per leggere il documento clicca QUI.