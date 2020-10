FASHION WEEK ALLA RINASCENTE. Gli stilisti torinesi sfilano di notte

Maxischermo in via Lagrange. I protagonisti della passerella saranno 68 creativi emergenti locali e internazionali

Saranno passerelle tutte digital. Le sfilate degli stilisti torinesi che prenderanno il via sabato prossimo si terranno presso La Rinascente di Torino e potranno essere viste in diretta live streaming giorno dopo giorno, dalle ore 21, fino al 9 ottobre scaricando la web app dal sito www.torino-fashion-week.eu. E in strada non mancherà un maxischermo per i passanti. Il Covid riscrive le regole della Torino Fashion Week, giunta alla sua quinta edizione, e se da una parte trasferisce in rete ciò che gli altri anni si poteva seguire dal vivo, dall’altra offre nuove opportunità.

Palcoscenico degli stilisti emergenti torinesi, nazionali e internazionali lo scorso anno era stata l’ex Borsa Valori di via San Francesco da Paola, in un’edizione che guardava soprattutto ad Oriente, ora, invece la catwalk di via Lagrange 15 offrirà dal 3 al 9 ottobre una vetrina sulle proposte di 68 fashion designers (aprono Mondo Store, Le Dangerouge e Ginevra von Drom, Sel-Dì, Laura is glue, Elsa Lopreiato, Med), con un capitolo dedicato anche alla moda nei Balcani.

