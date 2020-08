«Fashion week, Atp Finals e dehors: il piano per rilanciare il commercio»

Il Covid, il lavoro di oggi e del domani. I problemi dei commercianti e le scommesse per rilanciare Torino. Ne parliamo con l’assessore al Commercio del Comune di Torino, Alberto Sacco.

Assessore, con l’emergenza Covid in corso qual è l’attuale situazione del commercio?

«È in divenire. Alcuni settori hanno patito meno, altri come i mercati aperti si sono fatti conoscere. Poi ci sono i negozi di vicinato, che con il Covid hanno tenuto botta. In sofferenza è andato il centro. Per aiutare i commercianti utilizzeremo il contributo a fondo perduto previsto dal decreto legge Agosto approvato dal Consiglio dei Ministri. Ma sarà necessario puntare anche sull’e-commerce».

Il turismo è in sofferenza. Parliamo di un settore, quello alberghiero fortemente in crisi. Come potrebbe ripartire?

«Gli investimenti internazionali daranno una spinta. Tre esempi: l’hotel Marriott a Porta Susa, lo Student Hotel a Ponte Mosca e poi le Atp che daranno una spinta notevole. Bisognerà lavorare alla presentazione dell’evento, sponsorizzando Torino in appuntamenti come Wimbledon e Roland Garros».

Si può pensare a un bonus per portare i turisti a Torino?

«Mi piacerebbe molto…ma bisogna vedere se le regole della concorrenza lo permettono. E se ci sono le risorse».

Per vedere un “vero” turismo a a Torino bisogna aspettare il prossimo anno?

«Sicuramente non potremo avere i risultati degli anni scorsi, ci vorrà tempo».

Ma gli albergatori non possono studiare un piano B? Per esempio ospitando circoli, tour di anziani, per far conoscere Torino a chi non la conosce…

«Tutto quello che può portare visibilità a Torino deve essere di livello. No a un turismo di massa».

Che autunno sarà per Torino?

«La Città ha in programma tanti eventi che verranno annunciati nei prossimi giorni (sia fisici che digitali). C’è un piano A e un piano B. Dipende dall’evolversi della pandemia. Oggi si lavora su Terra Madre, Artissima e poi la Fashion Week, in via digitale, con la collaborazione della Rinascente. Dal 3 al 9 ottobre».

L’ampliamento dei dehors, nell ’ottica della rivisitazione degli spazi, sta portando i benefici che speravate?

«Secondo me ha salvato tante attività commerciali. Sì, è diminuito il numero dei parcheggi ma in un momento di grave crisi non potevamo perdere posti di lavoro. La nostra, oggi, è una città molto viva. Con i dehors pieni di gente. Uno stimolo che fa di Torino una città all’avanguardia».

E sul fronte movida che novità potrebbero arrivare?

«Proseguiremo con la pedonalizzazione di lungo Po Cadorna che stiamo pensando di estendere alla domenica, in orario aperitivo. In piazza Vittorio stiamo pensando di ampliare l’area pedonale per proporre eventi, anche culturali, con piccoli spettacoli: esibizioni di artisti, musicisti, mostre per raccontare la storia del borgo».