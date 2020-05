Fast & Furious Crossroads uscirà il 7 agosto!

BANDAI NAMCO Entertainment Europe, Universal Games and Digital Platforms e Slightly Mad Studios hanno svelato il primo gameplay che mostra lo Story Mode per giocatore singolo di Fast & Furious Crossroads, un action game a squadre a bordo di veicoli ambientato nell’adrenalinico universo di Fast & Furious.

Grazie a Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Tyrese Gibson nei panni di Dom, Letty, and Roman, in questa avventura piena di azione ambientata in luoghi mozzafiato di tutto il mondo, incluse Atene, Barcellona e Marocco, lo Story Mode di Fast & Furious Crossroads espande l’universo di Fast & Furious. A unirsi al cast ci sono anche Sonequa Martin-Green (Star Trek: Discovery, The Walking Dead) e Asia Kate Dillon (Billions, John Wick: Chapter 3 – Parabellum).

Fast & Furious Crossroads dà ai giocatori la possibilità di vivere tutta l’azione non-stop di stampo cinematografico tipica del franchise di Fast & Furious. Pieno di gadget, rapine che sfidano la morte e veicoli iconici, Fast & Furious Crossroads sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC dal 7 agosto 2020. Il gioco assicurerà ai fan un’esperienza emozionante e una Modalità Multiplayer a tre squadre senza precedenti.