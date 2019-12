Fatture per lavori mai fatti nell’albergo di D’Annunzio

Nella notte fra il 4 e il 5 giugno scorsi, un incendio distrusse una parte dello storico “Antico Albergo Camussot”, meta privilegiata di tanti vip dei primi decenni del Novecento, tra cui Gabriele D’Annunzio, Eleonora Duse, il tenore Francesco Tamagno e il cardinale Achille Ratti, conosciuto anche come Papa Pio XI. Un incendio che sconvolse la Val d’Ala e che dopo sei mesi ha portato la Guardia di finanza a denunciare quattro persone per truffa aggravata: sono accusate, infatti, di aver ottenuto, senza averne i requisiti, un contributo regionale. Rischiano il carcere e fino a sette anni di detenzione.

Le indagini delle Fiamme Gialle della tenenza di Lanzo erano partite nei mesi precedenti al rogo. In particolare, erano stati analizzati i rapporti economici fra un imprenditore valligiano e i titolari dell’albergo. E, ancora più nello specifico, le transazioni economiche, gli accrediti e addebiti intercorsi tra la titolare e una società di costruzioni con sede a Torino. Quella stessa società di cui è stato amministratore, per qualche tempo, proprio il marito della titolare. Per gli inquirenti, quel giro economico era stato creato “ad arte” per avere i requisiti necessari per ottenere i contributi regionali.

L’amministratore della società torinese, in sostanza, faceva transitare cospicue somme di denaro sul conto della moglie, che le utilizzava per far figurare il pagamento delle fatture all’imprenditore, requisito indispensabile per poter accedere al contributo. Ad avvalorare questa tesi c’è anche il fatto che è stato accertato come nessun operaio o mezzo di questa azienda abbia mai varcato “i confini” di Balme per effettuare lavori edili. Così facendo, la triade è riuscita a ottenere 160mila euro dalla Regione a fronte di lavori per un preventivo di 500mila euro.

Coinvolta nell’indagine anche una società cooperativa di Ala di Stura, anch’essa in rapporti commerciali con la ditta dell’imprenditore. L’uomo, infatti, dava la propria disponibilità a subappaltare alla stessa cooperativa, della quale era socio, i lavori da eseguire presso il cantiere del “Camussot”. Lavori che sarebbero consistiti nella demolizione e ricostruzione di opere interne e nella posa di pavimenti, con un piano dei lavori quantificato in 157mila euro. Ma anche in questo caso, i finanzieri hanno scoperto come l’intera operazione non solo non corrispondesse alla causale delle fatture, ma fosse anche inerente ad interventi già fatturati dalla ditta dell’imprenditore. E relativi al marzo del 2015, ovvero a più di quattro anni fa.

La cooperativa è la stessa che gestisce gli impianti di risalita di Ala di Stura, colpiti da un incendio a settembre, proprio come accaduto al Camussot. Per ora gli inquirenti non hanno trovato alcuna correlazione con gli incendi, anche se le indagini sono in corso. Il quarto denunciato è il legale rappresentante della cooperativa, per aver emesso fatture per operazioni inesistenti.