Fatture pagate alle aziende “clone”, coppia di truffatori informatici nel mirino della polizia postale

Due nigeriani, un uomo ed una donna, residenti a Torino, accusati di aver messo in atto una sofisticata frode informatica nota come Bec (Business email Ccmpromise), sono stati beccati dagli agenti della Sezione Financial Cybercrime della Polizia Postale di Napoli, in collaborazione con gli agenti della Polposta di Torino.

RUBAVANO L’IDENTITA’ DIGITALE

I due extracomuntari avevano messo in piedi un sistema che, intercettando comunicazioni telematiche (prevalentemente via posta elettronica) tra due partner commerciali (ad es. tra fornitore e cliente), rubava l’identità digitale e, attraverso falsi indirizzi email, si appropriava con l’inganno di notevoli somme di denaro. Bersagli dei truffatori, imprese medie e piccole.

IL MECCANISMO DELL’EMAIL SPOOFING

Con email spoofing, vale a dire l’attivazione, attraverso specifici software, di una casella di posta elettronica apparentemente del tutto identica a quella reale, gli hacker contattavano i partner in affari delle aziende “clonate”, inducendoli con l’inganno a effettuare pagamenti molto ingenti, con il pretesto di dover saldare fatture commerciali, pagamenti dirottati su conti correnti intestati a money mules, corrieri di denaro reclutati dalle organizzazioni criminali con il compito di spacchettare e riciclare all’estero i profitti illeciti.

LA DENUNCIA DI UN’AZIENDA CAMPANA

Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dall’amministratore delegato di un azienda campana operante nel settore della commercializzazione di gas industriale, il quale si era improvvisamente accorto che un bonifico di 236.000 euro disposto dal proprio conto corrente a saldo di una fattura commerciale non era pervenuto al reale beneficiario, bensì su un conto diverso.

CONTI CORRENTI SEQUESTRATI

Accertamenti tecnologici e finanziari hanno condotto gli investigatori ad una filiale di Poste Italiane di Torino, dove risultava aperto un conto corrente a nome di un nigeriano residente nel capoluogo piemontese. Da lì, i “segugi” della Polstato hanno scoperto che il denaro era stato poi trasferito immediatamente dai frodatori su un conto intestato allo stesso cittadino nigeriano, e ancora su una diversa carta di pagamento riconducibile a una donna, anch’essa nigeriana e residente a Torino. I conti correnti sono stati sequestrati, riuscendo a recuperare gran parte della somma sottratta dai truffatori .