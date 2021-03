Chi è favorita per la Champions? Juve ancora in lizza ma City e Bayern super favorite

A brevissimo torneranno le emozioni della Champions League e ci sarà subito da incrociare le dita per le italiane visto che la Juventus scenderà in campo già nella serata di martedì 9 marzo nel ritorno degli ottavi di finale contro i lusitani del Porto. Alla vigilia delle sfide a eliminazione diretta la Juventus era data come favorita per la conquista del pass per i quarti di finale e lo è tutt’ora nonostante il ko di misura subito nella partita d’andata all’Estadio do Dragao. Questo è quello che pensano gli addetti ai lavori e anche i bookmaker che si aggrappano soprattutto a quel gol di Federico Chiesa siglato nella sfida d’andata e che pesa tantissimo visto il valore della regola sul gol in trasferta.

Juve, outsider di lusso per la vittoria della Champions

Detto in maniera sintetica della posizione dei bookmaker relativamente alla qualificazione della Juventus ai quarti di finale (serve un successo per 1-0 oppure con 2 gol di scarto) andiamo ora a vedere cosa dicono gli operatori di scommesse con regolare licenza ADM per il gioco a distanza in Italia nella loro speciale lavagna di solito definita quote vincente Champions. In base alla gerarchia definita dagli operatori analizzati si nota che la Juventus è solo al sesto posto nell’elenco delle squadre con maggiori chance di conquista del trofeo. Tutti i bookmakers analizzati sono concordi nel piazzare l’ipotetico trionfo a tinte bianconere oltre quota 10. Addirittura, a dire il vero, ci sono alcuni operatori che oggi propongono l’idea della vittoria di Cristiano Ronaldo (vincitore del premio Golden Foot 2020) e compagni nella finale di Istanbul quasi a 20 volte la posta giocata, una quota particolarmente elevata soprattutto se messa a confronto con quella delle principali favorite; Bayern e Manchester City.

La lavagna delle principali favorite

E sono proprio i campioni in carica bavaresi e gli attuali dominatori della Premier League le due compagini favorite al successo della massima competizione continentale per club. Tra le due, per il momento, è il Manchester City ad avere i galloni di favorita numero uno con tutti i bookmaker concordi nel proporre il coronamento del lavoro di Pep Guardiola in casa i Citizens attorno a 3.50. Una quota decisamente bassa anche se messa a confronto con quella dei “Campioni di tutto” del Bayern Monaco che stanno dimostrando di non essere ancora appagati della scorpacciata di trofei del 2020 e vogliono ancora vincere, non soltanto in Bundesliga ma anche in Champions League centrando così un favoloso back to back. Al momento l’ipotesi di riconferma sul tetto d’Europa di Lewandowski e compagni è pagata mediamente un punto in più rispetto al City, dunque 4.50. In una coppia c’è sempre un terzo incomodo di rito e in questo caso si tratta del PSG di Pochettino. La squadra di Mbappè e Neymar viene dal trionfo sfiorato nella scorsa stagione e sta dimostrando anche in questo 2021 di essere a tutti gli effetti una delle favorite senza farsi mancare poi tanto rispetto a Man City e Bayern. La quota della squadra parigina che alza la Champions viaggia mediamente sopra quota 6 con alcuni operatori che si spingono a proporla anche a 6.50.

L’Atalanta sogna la remuntada, con la Lazio si viaggia nel mondo dei sogni

Situazione molto differente per le altre due italiane in corsa in questi ottavi di finale di Champions League. Se per l’Atalanta non sembra ancora tutto perduto, in casa Lazio tutto era svanito già all’intervallo del match d’andata. Tutto questo si riflette poi nelle quote dei bookmaker sul passaggio del turno e su chi vince la Champions che nel caso dei biancocelesti sono elevatissime. Ad esempio, l’ipotesi che la Lazio vinca la competizione è proposta in media a 500 volte la posta. A confronto la quota dell’Atalanta è a dir poco bassa visto che viaggia fra 43 e 50 volte la posta.