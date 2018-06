Favria, precipita nel tombino: grave bimbo di 7 anni

Tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Favria dove un bimbo di sette anni è precipitato nel vuoto per quattro metri. Ora si trova ricoverato all’ospedale Regina Margherita di Torino, per fortuna non in gravi condizioni, anche se subito dopo l’incidente si è temuto il peggio.

La caduta è avvenuta poco prima delle 18, nel cortile di una palazzina in borgata San Giuseppe di Favria adiacente al campo da Golf “La Romanina”. Alcuni testimoni hanno riferito che il bimbo stava giocando con altri coetanei nel cortile di casa quando, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe sollevato, aiutato da altri amichetti, una grata di areazione dei garage sotterranei dell’edificio.

Nel sollevarla, però, il bimbo ha perso l’equilibrio ed è caduto nei garage . Un volo di circa 4 metri che l’ha lasciato esamine al suolo. A dare l’allarme sono stati gli stessi compagni di gioco che hanno subito avvertito i genitori. Qualche attimo dopo è partita la richiesta di soccorso al 118 e sul posto è giunta la Croce rossa di Rivarolo e una seconda ambulanza medicalizzata.

Sono state prestate le prime cure, mentre da Torino si alzava in volo l’elisoccorso, atterrato poco dopo a breve distanza dal luogo dell’incidente. Il piccolo paziente è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Regina Margherita, dove rimarrà sotto osservazione per le prossime ore. «Il paziente – hanno reso noto fonti dell’ospedale -, dopo le prime cure, risulta cosciente e non sono state rilevate fratture. Anche gli esami clinici che sono stati effettuati hanno evidenziato valori nella norma. Il bambino è stato ricoverato nel reparto di chirurgia a bassa intensità a scopo precauzionale». La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri di Rivarolo Canavese.