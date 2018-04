Fca, a maggio altra cassa integrazione per oltre 1.100 addetti al Crf e Group Purchasing

“Continuano gli annunci di cassa integrazione per i settori impiegatizi di Fca a Torino: dopo gli Enti Centrali di Mirafiori, oggi sono stati annunciati tre giorni di cassa integrazione ordinaria anche a maggio (18, 25 e 28) per i 614 addetti del Crf (Centro Ricerche Fca) di Mirafiori e Orbassano e per i 557 addetti di Fca Group Purchasing di Torino e Grugliasco”. A comunicarlo è la Fiom-Cgil.

“È chiaro che l’esigenza di contenere i costi si accompagna ad una contrazione delle attività, con l’utilizzo di cassa integrazione in settori tradizionalmente esclusi dagli ammortizzatori sociali” dichiarano Federico Bellono, segretario provinciale della Fiom-Cgil, e Ugo Bolognesi, responsabile di Mirafiori per la Fiom-Cgil.

Giovedì 26 aprile all’Unione Industriale di Torino riprende il confronto sul trasferimento da Mirafiori a Grugliasco di un migliaio di lavoratori, per fronteggiare l’esaurimento dei contratti di solidarietà alle Carrozzerie dello stabilimento torinese, a fronte degli oltre 3.000 esuberi sui 5.400 addetti complessivi dei due siti produttivi di Fca.