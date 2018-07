Fca, Chiamparino: “Marchionne leader dalla capacità innovativa”

“Continueremo a lavorare per rafforzare il ruolo di Torino e di questa parte del Piemonte sia nell’alta gamma sia nella ricerca strategica sul futuro dell’automobile“. Il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, commenta così l’avvicendamento ai vertici di Fca tra Sergio Marchionne, alla cui famiglia esprime “vicinanza in questo momento difficile”, e Mike Manley.

IL RICORDO DI MARCHIONNE

“Ricordo Sergio Marchionne soprattutto negli intensi anni che abbiamo vissuto a partire dal 2004, quando la Fiat era giunta al punto più critico della sua storia e lui fu nominato amministratore delegato – afferma il governatore -: una figura per lo più sconosciuta ai torinesi, che in breve tempo si affermò come leader di grande capacità innovativa. Con lui ci furono anche momenti di duro confronto, che però nel tempo si sono dimostrati utili sia per il gruppo sia per Torino, garantendo non solo il salvataggio di Fca ma anche l’importante crescita che ha vissuto in questi ultimi anni”.