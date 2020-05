«Fca chiede la garanzia dello Stato. Dopo la fusione manterrà i patti?»

C’è un’ombra scura che si staglia come una montagna sulla garanzia statale, tramite Sace, che potrebbe essere accordata a Fca sul prestito da 6,3 miliardi di euro: l’ombra della fusione con il gruppo francese Psa.

A dirlo è il professor Giuseppe Berta, che prima di tutto sgombra il campo dalle questioni sulla sede legale in Olanda e quella fiscale a Londra: «Quella è storia passata – dice -, cui i vari governi non si sono mai opposti. Il problema è sul futuro. Il prestito riguarda l’Italia, le attività in Italia, ma può un soggetto come Fca, impegnato in un progetto di fusione prendere impegni per il futuro?». Il progetto è quello della fusione con Psa, un gruppo in cui è presente anche lo Stato francese e, essendo stato comunicato dal gruppo Fca che tutto procede come da piani, l’accordo potrebbe avvenire già a inizio 2021. «Nascerà un nuovo gruppo – prosegue il professor Berta – e sarà quello a dover decidere degli impianti italiani. Bisognerà chiamare in causa quel soggetto. Possono valere queste garanzie con un altro interlocutore? Cosa sappiamo delle intenzioni di questo nuovo interlocutore?».

