Fca chiede ma non dà

Tra il 2011 e il 2019 Fca – che pure continua a produrre automobili in Italia (come dimenticare il Polo del lusso di Grugliasco dove prende vita la Maserati?) – non paga l’Irap né al Piemonte né a livello nazionale. Nove anni a zero euro per un “credito d’imposta” che le ha permesso di “risparmiare” almeno 108 milioni di euro secondo quanto emerge dai dati forniti dalla Regione (Fonte Agenzia delle Entrate). Un fatto singolare visto che questa Irap (acronimo per Imposta Regionale sulle Attività Produttive) la pagano praticamente tutti i soggetti che fanno impresa, dal macellaio al piccolo imprenditore, fino ai colossi da miliardi di euro di fatturato. E allora perché non Fca che pure, in virtù dei suoi stabilimenti in Italia, ha chiesto garanzie allo Stato per l’ottenimento di un prestito (negoziato finanziariamente con Intesa San Paolo) indispensabile per far fronte alla liquidità necessaria a pagare i propri fornitori? La questione assume, specie in questi mesi di pandemia, un significato ancora più delicato poiché l’Irap serve soprattutto a finanziare il sistema sanitario nazionale da ripartire sui singoli territori. Dunque Fca è sensibile al Covid 19 soprattutto per le ricadute economiche innegabili sul sistema auto, ma non figura tra le imprese che, attraverso questa imposta, concorrono a sostenere la salute pubblica. Ora in Regione Liberi, Verdi e Uguali chiede di fare chiarezza sui bilanci consolidati del Gruppo. Compresi crediti ed eventuali debiti. In ogni caso una vera e propria fortuna, visto che l’imposta viene calcolata sull’imponibile dell’azienda, detratti i costi di produzione, a esclusione dei dipendenti. In Piemonte, esattamente il 3,9 per cento. C’è solo da chiedersi chi in Regione ha giocato alle tre scimmiette in tutti questi anni, senza disturbarsi a chiedere le dovute spiegazioni ai vertici di Fca per darne notizia anche a chi magari si indebita per pagare tasse e tributi.

