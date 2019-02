Fca: Jeep e Alfa Romeo crescono nel Regno Unito

“Nonostante l’inizio dell’anno sia negativo per il mercato, Fca ha ottenuto significativi successi di vendita nel mese: siamo i best seller del segmento A con Panda e 500, Lancia ha ottenuto il record di vendite e Jeep un positivo risultato nel Regno Unito“. Lo sottolinea Pietro Gorlier commentando i dati sulle immatricolazioni del gruppo in Europa.

FCA OTTIMIZZA LE VENDITE

“Inoltre, a gennaio, così come ha fatto negli ultimi mesi del 2018 – aggiunge Gorlier – Fca continua a ottimizzare le vendite, privilegiando canali privati, flotte, noleggio a lungo termine. Nei dieci principali mercati europei il mix delle vendite ai privati in Fca è cresciuto tra agosto e dicembre di 16 punti percentuali, valore notevolmente piu’ alto del mercato”.

I MODELLI JEEP IN CRESCITA

Tra i modelli Jeep sono in crescita Renegade (+2,1%), Cherokee (+16,3%) e Wrangler (+98,7%). Fiat Panda è la più venduta nel segmento A e aumenta le registrazioni del 21,8% rispetto a un anno fa, mentre registra un doppio record Lancia che, con più di 6.600 vendite nel mese, è il brand che in assoluto registra il più forte incremento (+54,9%). Nel Regno Unito Jeep registra un balzo del 58,3% e Alfa Romeo con Stelvio modello di punta una crescita del 7,9%.