Fca, lunedì al via la fusione con Psa. La Fiom: «Chiarezza per Mirafiori»

Addio Fiat. Lunedì davvero comincia una nuova era con le prime assemblee dei consigli di amministrazione di Fca e Psa che porteranno alla nascita di Stellantis, il maxi gruppo mondiale. E a Torino, ma non solo, si guarda con apprensione al futuro. Mirafiori viene considerata strategica per Fca, tanto che dei cinque miliardi di investimenti del Gruppo, uno è stato riversato qua, in particolare per il progetto della 500 elettrica. Ma potrebbe non bastare per il rilancio della città, così come gli altri modelli “premier” del Gruppo. Lo dice Michele De Palma, responsabile automotive della Fiom: «La fusione tra Fca e Psa è un’opportunità, ma bisogna cogliere le sfide. Per l’Italia ci sono molti interrogativi aperti. Con le assemblee di lunedì finisce il tempo dell’attesa: va avanti una delle operazioni più importanti dell’industria automobilistica europea e il governo sta a guardare, si comporta in modo irresponsabile». Una delle preoccupazioni riguarda l’occupazione e il destino degli stabilimenti: si potrà mantenere la piena occupazione sia in Fca sia in Psa?

