Fca, Marchionne in cravatta: “Missione compiuta, debito azzerato entro giugno” [LE FOTO]

E’ una Balocco blindatissima quella che ha ospitato il grande giorno di Fca: oltre 300 i giornalisti e gli analisti finanziari, provenienti da tutto il mondo, che hanno preso parte alla presentazione delle strategie di Fca fino al 2022. La sala stampa è stata allestita in una delle officine del centro sperimentale: il logo Fca domina su sfondo blu. Sergio Marchionne, con i componenti dell’executive management, ha illustrato il piano del gruppo.

MARCHIONNE IN CRAVATTA

L’attenzione è stata puntata anche sugli aspetti finanziari: dall’obiettivo di azzeramento del debito industriale ai target per il 2022, dallo spin off di Magneti Marelli all’ipotesi di costituzione di una divisione unica per Alfa Romeo e Maserati. “Fca azzererà entro giugno l’indebitamento netto industriale” ha affermato Marchionne il quale aveva promesso che si sarebbe presentato con la cravatta al Capital Markets Day se l’obiettivo fosse stato raggiunto. Detto, fatto. Il manager si è presentato in maglioncino ma sotto indossava una cravatta blu “ben annodata”.

DEBITO AZZERATO ENTRO GIUGNO

“Nei primi dieci anni fatto ricorso dei mercati finanziari mentre negli ultimi cinque anni la riduzione del debito è stato uno dei principali obiettivi. A fine giugno la posizione finanziaria netta sarà positiva; rimane ancora qualcosa da fare ma direi che ci siamo”, ha affermato Marchionne, che nella relazione di apertura ha citato Oscar Wilde: “Una cravatta ben annodata è il primo passo serio nella vita”.

“E’ UNA CRAVATTA ZEGNA…”

E’ una cravatta Zegna, me l’hanno regalata” ha poi scherzato l’amministratore delegato parlando con i giornalisti in una pausa durante la presentazione del piano 2018-2022. “Erano dieci anni che non la indossavo. Se volete ora la rimetto”, ha aggiunto il manager che ha tolto la cravatta subito dopo la presentazione.

“NON CI ADEGUEREMO MAI SUGLI ALLORI”

“Dal 2004 a oggi, con l’eccezione della crisi globale del 2008, abbiamo sempre raggiunto i nostri target finanziari” ha poi proseguito l’ad di Fca Sergio Marchionne. “Non ci adegueremo mai sugli allori dei risultati raggiunti perché l’unico approccio che conosciamo è quello di guardare sempre avanti, per raggiungere traguardi nuovi e più alti. Il nostro obiettivo ultimo, il vero traguardo, è quello che dobbiamo ancora raggiungere”, ha sottolineato Marchionne.

“CAMBIAMENTI NON SONO MINACCIA”

“Tutti i cambiamenti che si prospettano non rappresentano una minaccia – ha spiegato – ci stiamo allenando da 14 anni. In Fca abbiamo imparato a vivere nell’incertezza e siamo pronti a ogni eventualità. L’idea che le tecnologie stanno ridisegnando il nostro ambiente competitivo e il nostro settore non ci fa arretrare. Rimaniamo aperti a valutare tutte le alternative e crediamo in un approccio pragmatico e realistico. Seguire gli altri lungo strade imprudenti e non redditizie non è solo da ingenui ma anche molto pericoloso”.

“PIANO SOLIDO E CORAGGIOSO”

“E’ un piano solido e coraggioso. Ma è molto più di un business plan perché riflette le ambizioni collettive e la determinazione delle donne e degli uomini di FCa. A livello di brand i nostri messaggi si concentrano su Jeep, Ram, Maserati e Alfa Romeo che rappresentano la parte più significativa dei nostri ricavi e dei nostri utili” ha poi proseguito l’ad di Fca. “Il nostro viaggio è iniziato proprio qui a Balocco, nell’estate del 2004, in uno dei capitoli più bui della storia di Fiat”, ha ricordato.

DAZI USA? NESSUN IMPATTO SUL GRUPPO

“Ce la vediamo. Non credo che abbia impatto su di noi. Noi importiamo dall’Europa” ha spiegato poi Sergio Marchionne, a margine del Capital market day del gruppo, rispondendo a una domanda circa possibili impatti di Fca dai dazi Usa.

GOVERNO? IMPORTANTE E’ CHE CI SIA

“C’è un nuovo governo, è già un passo avanti” ha affermato ancora Marchionne, a margine della presentazione del piano a Balocco. “Noi siamo sempre stati filogovernativi. Voi scegliete, noi ci adattiamo. Il ministro dell’Economia? Non lo conosco, non posso esprimere un’opinione”, ha aggiunto.

“PIENA CAPACITA’ PRODUTTIVA ENTRO IL 2022”

“Entro il 2022 Fca raggiungerà la piena capacità produttiva negli stabilimenti italiani ed europei” ha infine sostenuto l’ad di Fca. “L’obiettivo – ha precisato – sarà raggiunto attraverso un mix più redditizio di modelli di marchi premium e prodotti verdi del brand Fiat”.