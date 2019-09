Fca, Mirafiori e Grugliasco poli del lusso e dell’elettrico: investimenti per 800 milioni

Le nuove vetture completamente elettriche Fca nasceranno negli stabilimenti torinesi di Mirafiori e Grugliasco. Lo ha annunciato il gruppo, che ha presentato il nuovo piano di investimenti di cui una quota rilevante – 800 milioni complessivi – sono destinati proprio a Torino.

Accanto ai modelli di lusso quali la Ghibli, la Quattroporte e il Levante, nei due stabilimenti piemontesi si realizzeranno la 500 elettrica (in uscita in primavera a Mirafiori) e la Ghibili ibrida, la cui uscita è in calendario entro il 2020 da Grugliasco.

Prevista a Mirafiori anche la produzione di due modelli Maserati, GranCabrio e GranTurismo. Insomma, per le fabbriche torinesi un ruolo centrale nel nuovo piano Fca. Soddisfazione, al riguardo, è stata espressa dalle maggiori sigle sindacali.