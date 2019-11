Fca-Peugeot, Elkann: “Entusiasti dell’opportunità con Psa”

Le dichiarazioni del presidente in un incontro con gli studenti del Politecnico di Torino

Il presidente di Fca, John Elkann, ha parlato in un incontro con gli studenti del Politecnico di Torino nell’ambito del Festival della Tecnologia. Tanta attenzione sulla fusione Fca-Psa.

“FUSIONE ANNUNCIATA. ORA CI VUOLE TEMPO”

Elkann ha parlato dei tempi necessari per completare la fusione: “E’ stata annunciata, ma non è stata ancora completata. Adesso c’è bisogno di tempo: per arrivare a farla può passare un periodo anche lungo”.

“GRANDE OPPORTUNITA’ CON PSA”

Il presidente si è dichiarato poi molto soddisfatto dell’andamento delle trattative, dichiarando:”Siamo entusiasti di quanto si potrà fare con Psa. Sono sicuro che insieme riusciremo a cogliere grandi opportunità, soprattutto pensando al futuro”.