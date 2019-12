Fca-Psa, raggiunto l’accordo per la fusione: nasce il quarto costruttore mondiale [FOTO E VIDEO]

Adesso è ufficiale: Groupe PSA e FCA hanno raggiunto l’accordo per la fusione. L’annuncio questa mattina, con l’operazione che verrà chiusa, secondo previsione, nei prossimi 12-15 mesi. Si legge nella nota che “il nuovo gruppo avrà la leadership, le risorse e la dimensione per essere all’avanguardia nella nuova era della mobilità sostenibile”.

I DATI

La società risultante dalla fusione sarà “il 4° costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi e il 3° in base al fatturato, con vendite annuali di 8,7 milioni di veicoli e ricavi congiunti di quasi 170 miliardi di euro. Genererà sinergie annuali che a regime sono stimate in circa 3,7 miliardi di euro, senza chiusure di stabilimenti in conseguenza dell’operazione. Si prevede che le sinergie genereranno un flusso di cassa netto positivo già nel primo anno”.

FIRMATO IL COMBINATION AGREEMENT

E’ stato firmato il cosiddetto “Combination Agreement” vincolante, che prevede una fusione paritetica (50/50) dei rispettivi business. “Grazie alla solidità finanziaria ed alle competenze congiunte il nuovo Gruppo sarà ben posizionato per poter fornire soluzioni di mobilità innovative, ecologiche e sostenibili, sia in contesti urbani che rurali. Le efficienze generate dai maggiori volumi, oltre che i benefici derivanti dall’unione delle forze e delle competenze delle due società, permetteranno al nuovo gruppo di offrire ai propri clienti prodotti, tecnologie e servizi d’eccellenza e di rispondere con maggiore agilità alla trasformazione in atto in questo settore altamente sfidante”, si legge nel comunicato.

LA “GOVERNANCE”

Nel comunicato spiegata anche l’organizzazione governativa: “Il nuovo gruppo avrà un consiglio formato da 11 membri, la maggioranza dei quali indipendenti, che saranno nominati da FCA e dai propri azionisti di riferimento. John Elkann sarà presidente, mentre Carlos Tavares Chief Executive Operator (CEO), per un mandato iniziale di 5 anni”. Annunciata anche la nuova sede: “La nuova capogruppo con sede in Olanda sarà quotata su Euronext (Parigi), Borsa Italiana (Milano) e al New York Stock Exchange e beneficerà della sua forte presenza in Francia, Italia e negli Stati Uniti”.

TAVARES: “GRANDE OPPORTUNITÀ”

Il presidente del Consiglio di Gestione di Groupe PSA, Carlos Tavares, ha dichiarato: “Questa fusione rappresenta una grande opportunità per raggiungere una posizione ancora più forte nel settore attraverso il nostro impegno a guidare la trasformazione verso un mondo con una mobilità ecologica, sicura e sostenibile e a offrire ai nostri clienti prodotti, tecnologie e servizi d’eccellenza. Sono pienamente convinto che grazie al loro immenso talento e approccio collaborativo, i nostri team saranno in grado di massimizzare le performance con energia ed entusiasmo”, si legge sempre nella nota.

MANLEY: “UNIONE PER RENDERCI ANCORA MIGLIORI”

Mike Manley, Amministratore Delegato di FCA, ha aggiunto: “Questa è l’unione di due società con marchi incredibili e persone appassionate e competenti. Entrambe hanno affrontato momenti di estrema difficoltà e ne sono uscite ancora più agili, intelligenti e formidabili. Le nostre persone hanno un tratto in comune, quello di guardare alle sfide come opportunità da cogliere perché rappresentano la strada per renderci ancora migliori nel fare quello che facciamo”.