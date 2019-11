A febbraio arriva Street Fighter V: Champion Edition!

È ora di combattere e diventare il campione del ring! Capcom, sviluppatore e publisher di videogiochi di fama mondiale, ha oggi annunciato che Street Fighter V: Champion Edition, la versione definitiva del tanto acclamato picchiaduro, sarà disponibile dal 14 febbraio 2020 su PlayStation 4 e PC. In aggiunta, l’angelico Gill farà il suo ritorno nella serie dall’inizio di dicembre 2019, oltre ad essere compreso nella Champion Edition.

Street Fighter V: Champion Edition includerà tutti i contenuti del gioco originale e di Street Fighter V: Arcade Edition (tranne i costumi “Fighting Chance”, i costumi delle collaborazioni speciali e i DLC del Capcom Pro Tour), oltre a tutti i contenuti rilasciati dopo l’Arcade Edition, fino al lancio di questa Champion Edition. In totale, questa versione definitiva di Street Fighter V vanterà la presenza di 40 personaggi, 34 stage e più di 200 costumi. Gli utenti potranno battersi tra loro grazie alle molteplici modalità di gioco single player e multiplayer – calibrate appositamente per giocatori di qualsiasi livello di abilità – tra cui la Modalità Storia, Modalità Arcade, Battaglia a squadre, Match classificati, Match amichevoli e tanto altro.

La Champion Edition annuncia anche il ritorno di Gill, il leader della Secret Society e boss finale del capitolo Street Fighter III. Gill è un maestro nell’utilizzo di pirocinesi e criocinesi, permettendogli di controllare il fuoco e il ghiaccio con un equilibrio elementale perfetto (questo è il motivo del suo aspetto fisico particolare). Abituato a tramare dietro le quinte, Gill è ora finalmente pronto a rivelarsi al mondo e tentare di adempiere alla profezia che la Secret Society brama fin dai tempi antichi.

Street Fighter V: Champion Edition sarà disponibile dal 14 febbraio in formato fisico su PlayStation 4 e in formato digitale su Steam, al prezzo di €29,99. A partire dal 18 novembre, i possessori di una qualsiasi delle versioni precedenti di Street Fighter V potranno acquistare un Upgrade Kit al prezzo di €24,99, che darà accesso istantaneo a tutti i contenuti non posseduti della Champion Edition, man mano che essi diventeranno disponibili da qui al 14 febbraio.

Gli utenti possono comunque assicurarsi di avere la versione più aggiornata del gioco anche comprando solo la prima versione di Street Fighter V. Tutte le modalità di gioco aggiunte e gli aggiornamenti di bilanciamento giocatori sono scaricabili gratuitamente dai possessori di qualsiasi versione di Street Fighter V. Inoltre, tutti i personaggi DLC sono comunque sbloccabili in modo completamente gratuito completando le varie sfide e missioni in gioco e ricevendo la valuta in-game chiamata Fight Money. Coloro che non possono aspettare potranno comunque acquistare questi contenuti con valuta reale. Alcuni contenuti addizionali sono sbloccabili solo tramite Fight Money, guadagnabile giocando normalmente al titolo.