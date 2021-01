«A febbraio il vaccino si farà dal dottore»

Il piano dettagliato, ancora, non esiste ma di sicuro per le vaccinazioni di massa della popolazione, che il governatore Alberto Cirio ha annunciato da febbraio con l’arrivo delle fiale AstraZeneca, scenderanno in campo 3.200 medici di famiglia. L’accordo che è stato firmato con la Fimmg, Snami, Smi e Intesa Sindacale, ieri pomeriggio, prevede il loro coinvolgimento in studio o a domicilio, secondo un protocollo che ricalcherà quello messo in campo dall’autunno per la profilassi antinfluenzale. I medici potranno vaccinare non solo gli assistiti, ma anche altri pazienti in carico alla Asl di riferimento. Sarà ammessa l’adesione dei medici di continuità assistenziale, su base volontaria, in orario diurno e feriale ai quali verrà corrisposta la medesima remunerazione: 6,16 euro ad inoculo, più oneri come da contratto nazionale. Nel complesso, la Regione stima un impegno finanziario tra 30 e 40 milioni di euro, calcolando, tra 2 e 3 milioni di persone a carico dei medici di famiglia.

«Il programma è in divenire per forza di cose, ma questo è un accordo storico: dobbiamo farci trovare subito pronti» conferma Roberto Venesia della Federazione italiana dei medici di medicina generale.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++