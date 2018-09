Febbre del Nilo, Saitta: “Nessuna emergenza in Piemonte, basta allarmismi”

“Non c’è alcuna emergenza sanitaria e la situazione è sotto controllo. Creare inutili allarmismi non serve e può essere controproducente”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, dopo avere appreso di alcune dichiarazioni sul pericolo West Nile del vicepresidente della Provincia di Alessandria, Federico Riboldi. “Dall’8 agosto quando è stato segnalato il primo caso umano al 13 settembre – rimarca Saitta – in Piemonte sono stati segnalati 42 casi di West Nile: 28 forme neuro-invasive, 7 febbri e 7 positività in donatori. I casi notificati in questo periodo nella provincia di Alessandria sono 6”.

ASSICURATA RISPOSTA RAPIDA ED EFFICIENTE

“Il SeRemi – spiega – coordina le attività, il laboratorio di microbiologia e virologia dell’Amedeo di Savoia assicura l’identificazione tempestiva, i servizi di igiene delle Asl l’attivazione delle misure di prevenzione, e l’Ipla la disinfestazione entro 24 ore per contrastare la diffusione”. “L’adesione dei Comuni a questi progetti – aggiunge – pur non eliminando il rischio della circolazione virale di West Nile, permette di far partire azioni preventive come l’uccisione delle larve di zanzara e l’informazione dei cittadini. Inoltre la conoscenza puntale del territorio da parte del personale tecnico e delle ditte incaricate della disinfestazione può assicurare una risposta ancora più rapida ed efficiente”.