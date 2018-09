Febbre del Nilo, zanzare in calo in Piemonte. Ma aumentano i casi

Le basse temperature degli ultimi giorni hanno ridotto dell’80% la presenza in Piemonte della zanzara Culex pipiens, responsabile della circolazione del West Nile virus. Un dato senza dubbio rassicurante ma che, tuttavia, non ha comportato una riduzione del numero dei casi.

Come riferisce in una nota la Regione, si registra un numero di nuove diagnosi in crescita nella settimana che va dal 27 agosto al 2 settembre rispetto a quella precedente: 7 nuove diagnosi di malattia neuro-invasiva, 2 febbri e 2 donatori identificati nell’ambito delle procedure di screening pre-donazione.

Complessivamente dall’8 agosto (segnalazione del primo caso umano) al 2 settembre in Piemonte sono stati segnalati 24 casi di West Nile: 14 forme neuro-invasive, 3 febbri e 7 positività in donatori.