Fedeli in coda per Santa Rita. «Vogliamo salute e serenità»

Un rione intero addobbato a festa, in onore di una delle sante più note e venerate non solo a Torino, ma in tutto il mondo. Santa Rita da Cascia, la santa delle cause impossibili. La figura a cui ci si rivolge in quelle situazioni dove non c’è più speranza e che tante volte, grazie alla sua intercessione, si sono miracolosamente risolte. Ieri, come da tradizione per il 22 maggio, tutto il quartiere si è dato appuntamento nella piazza che porta il suo nome per festeggiare i 91 anni dalla fondazione del Santuario.

Chiesa già gremita molto prima delle 10.30, orario d’inizio della messa presieduta dal cardinale Severino Poletto, arcivescovo emerito di Torino. Con un fiume di gente fuori per ascoltare la celebrazione e ricevere la “benedizione delle rose” in ricordo di un episodio di vita della santa quando, malata, chiese a una cugina di portarle una rosa della sua terra. La tradizione afferma che Dio esaudì questo desiderio e la parente di Rita poté raccogliere per lei una rosa sbocciata in inverno, tra la neve. E infatti le rose si vendevano a fiumi tra le bancarelle, prese d’assalto da torinesi e turisti. Mimmo, pensionato, vive qui da 45 anni e parla di «una festa diversa da tutte le altre in città. La partecipazione è fortissima, neanch’io so spiegarmi perché. È sempre stato così». E quando gli domandiamo cosa vorrebbe chiedere alla santa, risponde che «per me, è sufficiente star bene».

Concetto ribadito da molti altri partecipanti, soprattutto quelli – tantissimi presenti ieri – che vivono in condizioni precarie di salute. Come Laura, che arriva in stampelle e per sé domanda solo «salute e serenità. Niente di più». Poi c’è chi pensa alla famiglia. «Ho tre figli – afferma Rosalba, appena uscita dalla chiesa – e come ogni mamma vorrei che a loro non accada mai nulla di spiacevole». Salute, serenità, protezione. I torinesi per la loro santa hanno un rispetto e una devozione troppo grandi per avanzare proposte inopportune o “materiali”. Tra tutti, c’è anche qualcuno che la festa non se la può godere appieno. Paco, ad esempio, che è in servizio. «Ma quando finirò il turno farò nuovamente un salto in piazza». Le celebrazioni, iniziate il 13 maggio, hanno vissuto ieri la giornata conclusiva. Al pomeriggio l’altra messa solenne, poi il concerto della banda del corpo della municipale e, infine, l’evento più atteso. La processione con la statua. Passano gli anni, oggi sono 91, ma Santa Rita continua ad essere la più amata.