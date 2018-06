FEDELISSIMI! Ecco altri quattro vincitori del concorso di CronacaQui

Tengono in mano una copia di CronacaQui con il sorriso stampato in volto, si presentano e si conoscono in un giorno speciale: tutti insieme per ritirare il premio che il loro quotidiano di fiducia ha donato loro. Sono i nuovi quattro (e siamo a otto!) vincitori del concorso di CronacaQui che mette in palio un premio di mille euro a settimana.

Si chiamano Gianfranco, Mario, Marco e Franco, quattro uomini, quattro vite fatte di lavoro, di famiglia e di sacrifici dove i regali sono stati sempre pochi «Non avevamo mai vinto niente» hanno raccontato assieme alle loro mogli felici di aver spinto i mariti a partecipare a un concorso che avvicina ancora di più i lettori al giornale. Infatti ieri mattina i quattro concorrenti sono stati ricevuti dal direttore Beppe Fossati che ha voluto incontrarli per complimentarsi con loro e spiegare perché è così importante la relazione tra una redazione e i propri lettori.

Gianfranco Caporali, 81 anni, ha lavorato una vita intera alla Skf, ex Riv: ci era entrato a quindici anni e da lì è andato via solo quando è arrivata l’ora della pensione: «È la prima volta che vinco qualcosa» ha raccontato, una vittoria «meritata» vista la quantità di cartoline compilate e spedite: «Ne avrò ritagliate un centinaio almeno – ha ammesso Gianfranco – mi hanno aiutato anche i miei vicini. Nel nostro condomino leggono tutti CronacaQui».

Sua moglie Faustina, che ha conosciuto nel 1963 in una sala da ballo di Susa, racconta di un marito che al mattino, dopo la colazione, la prima cosa che fa è di sedersi sul tavolo della cucina, colla e forbici alla mano per poi andare a imbucare l’ennesima cartolina. Un giornale, CronacaQui, vicino alla gente, ai loro problemi, ma soprattutto a quello che accade sia in città che fuori: «Non posso farne a meno – ha ammesso Mario Santo, 51 anni, nato e cresciuto a Pinerolo, anche lui vincitore dei mille euro – prima di andare al lavoro passo in edicola, do una lettura veloce e poi quando torno nel silenzio della mia casetta lo sfoglio con cura. Un momento speciale! ».

Marco invece, fa l’ingegnere ed ha trent’anni. «Leggo CronacaQui dalla prima uscita – ha detto Marco Rombi -, mi sono appassionato ai suoi concorsi, specialmente quello della Jeep. Da quel momento ho deciso di provarci anche io. Incredibile esserci riuscito. Avrò compilato più di venti schede ma ne è valsa la pena».

Poi c’è Franco Paviolo assieme a sua moglie Marisa. Siedono vicini al tavolo della redazione e mostrano quella felicità che solo una coppia può condividere dopo cinquantasette anni di matrimonio: «È il nostro giornale di fiducia – ha spiegato Franco – abbiamo raccolto tanti, anzi tantissimi bollini e ora ci godiamo i mille euro». Una vita passata a lavorare nel negozio di autoricambi di suo padre a Torino, lui che come tanti ha lavorato nei tempi d’oro della Fiat e grazie al suo lavoro ha potuto crearsi una bella famiglia: «Io e Marisa ci siamo conosciuti a Viù – ha continuato – poi abbiamo fatto due figli, che lei ha cresciuto benissimo, ora abbiamo due nipoti ne già grandi che ai pranzi vengono con i rispettivi fidanzati. Siamo contenti di aver vinto, una bella sorpresa. Leggiamo questo giornale praticamente da sempre, insieme, una volta terminate tutte le pagine mi regalo i cruciverba che faccio tutti i giorni di sera dopo cena».

Il concorso di CronacaQui prevede estrazioni a cadenza settimanale: per poter partecipare occorre compilare la cartolina all’interno del quotidiano e incollare i bollini: «Parteciperemo ancora» hanno confessato i vincitori. E già, non vogliono perdersi l’occasione di intascare il premio finale: fino a 100mila euro!