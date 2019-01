Federica Bertoni, il lato umano della bellezza

Gli spettatori di Sportitalia la conoscono bene. Il suo programma – “Solo chi c’ha Fede – il lato umano dello sport” – è giunto alla terza edizione e ogni venerdì la vede protagonista di incontri con grandi campioni e protagonisti dello sport italiano e internazionale.

Quello di Federica Bertoni, in effetti, è il lato umano della bellezza. La splendida giornalista friulana, bionda e felina, è bravissima a mettere a nudo emozioni, sentimenti e fragilità delle star che intervista. Ma è brava a mettere a nudo anche il suo straordinario corpo.

Il suo profilo Instagram è pieno zeppo di scatti in cui l’indiscutibile fascino di Fede viene esaltato in ogni modo. Con costanza, ma senza volgarità. Perché la sua, appunto, è una bellezza dal volto umano, in cui di costruito artificialmente c’è poco o nulla.