Fedi, collane e bracciali d’oro di provenienza illecita: due arresti [FOTO]

Collanne, bracciali, anelli, pendenti, orecchini, orologi, spille e fedi nuziali, con ancora incise date e nomi dei legittimi proprietari: questo il bottino in possesso di due cittadini italiani, di 44 e 45 anni, a Torino. I due sono stati arrestati per ricettazione.

IL FATTO

E’ accaduto intorno alle 17 di lunedì scorso: i malviventi transitavano in auto per Strada del Villaretto e, alla vista degli agenti, si sono liberati di un sacchetto. Fermati per un controllo, avevano con loro spray al peperoncino, ben 2640 euro in contanti, auricolari, mascherine e indumenti assimilabili ad una divisa di operatore di pubblico servizio: tutti oggetti di cui gli uomini non hanno saputo motivare la provenienza. Nel frattempo i poliziotti hanno recuperato l’involucro gettato in precedenza e hanno scoperto della presenza dei gioielli d’oro e argento, tutti di provenienza illecita. Per i due, con precedenti specifici di polizia, sono subito scattate le manette.