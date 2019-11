Feletto, in fiamme la sede nazionale della Federazione Italiana Calciobalilla [FOTO]

A fuoco la tensostruttura che ospita la sede nazionale della Federazione Italiana Calciobalilla, a Feletto. Intorno alle 9.30 si sono sviluppate le fiamme, precedute secondo la testimonianza dei gestori di una pompa di benzina poco distante da una serie di esplosioni.

Sono stati proprio loro a dare l’allarme, determinando l’arrivo nella struttura di via Micheletto di diverse squadre di vigili del fuoco. L’incendio ha sollevato un’intensa colonna di fumo bianco e ha distrutto sia la parte esterne che interna del locale.

Al momento dello sprigionarsi del fuoco nella struttura non c’era nessuno e per questo motivo non si registrano feriti o intossicati. Sul posto anche i carabinieri e la polizia stradale. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con lunghe code sulla ex SS460.