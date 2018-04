Ferita alla gamba da un pilomat, odissea giudiziaria per il rimborso

Una ferita causata da un pilomat che si è alzato all’improvviso. Un piccolo incidente che ha dato il via a cinque anni di battaglie legali con il rischio che il risarcimento ottenuto possa svanire a seguito del ricorso del Comune, che ora punta pure al pagamento delle spese legali. Se fosse accolto, il Comune si troverebbe a incassare 10mila euro dopo averne dovuti sborsare 2.900.

È la paura che ora hanno Claudia Begolo e suo marito Cosimo Biasi, due cittadini di Venaria che nel 2013 stavano camminando con le biciclette a mano in via Amedeo Castellamonte, verso piazza della Repubblica e via Mensa. Dietro di loro, il trenino turistico che aveva azionato il pilomat, il “piloncino” che serve a impedire il passaggio di auto nella Ztl.

Il tempo di attraversare la via e raggiungere via Mensa e quello stesso pilomat torna ad azionarsi proprio mentre sta passando Claudia, procurandole una grossa ferita alla tibia sinistra. «E poteva andare anche peggio – spiega il marito – visto che per puro caso mi sono girato e l’ho afferrata, altrimenti sarebbe sicuramente caduta a terra, battendo la testa».

Di qui la decisione di fare denuncia sull’accaduto alla polizia municipale, con quest’ultima che ha fornito ai coniugi Biasi i moduli per il risarcimento danni. Il via alla battaglia giudiziaria. «Dopo la prognosi di 90 giorni – spiegano – ci siamo affidati all’avvocato Marco Fiorentino per chiedere un risarcimento, ottenuto dal tribunale di Ivrea e pari a 2.900 euro più il 2% di invalidità, a cui si sono aggiunte le spese di lite, per un totale di 4.650 euro, anche se i conteggi sono stati fatti in modo erroneo, con le tabelle del Tribunale di Milano per un incidente stradale e non per un risarcimento civile, che sarebbe voluto dire mille euro abbondanti di differenza».

Poi, però, il Comune ha deciso di ricorrere, con decreto firmato dal sindaco Roberto Falcone, perché, a detta dell’avvocatura di Palazzo Civico, la colpa è della disattenzione della signora Begolo. E ora c’è attesa per questa sentenza: «L’esito è del tutto incerto, anche se noi siamo certi di avere ragione. Ma la paura di dover pagare tutto, spese legali del Comune di Venaria comprese, c’è».