Ferite da botti, tre giovani del Canavese al pronto soccorso

Tre persone sono rimaste ferite nel Canavese per aver utilizzato botti nei festeggiamenti per il nuovo anno. Si tratta di tre giovani, medicati all’ospedale di Ivrea: nessuno in pericolo di vita.

Un 24enne originario di Salerano è arrivato nella struttura ospedaliera con ustioni agli arti superiori dovute all’esplosione di un fuoco pirotecnico da distanza ravvicinata: per lui prognosi di dieci giorni.

Ferita alla mano per un altro ragazzo residente a Strambino, per il quale la prognosi è di otto giorni. Escoriazioni agli arti dovute allo scoppio improvviso di un petardo, infine, per un 21enne di Ivrea, medicato in pronto soccorso.