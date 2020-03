Ferito in un incidente a Zanzibar. Torna in Italia con la Croce Rossa

Da Zanzibar all’Italia grazie alla Croce Rossa di Susa. Un rimpatrio sanitario di un cittadino italiano, che ha richiesto l’aiuto del comitato segusino, impegnato ad assistere un concittadino vittima di un grave incidente stradale a Zanzibar, arcipelago della Tanzania al largo delle coste dell’Africa orientale.

Sul luogo il paziente era stato soccorso e stabilizzato per poi essere trasferito presso l’ospedale di Nairobi, in Kenya, da cui poi è partita la richiesta di aiuto all’Italia. La Croce Rossa si è immediatamente attivata, attraverso il comitato di Firenze e il “#MedevacTeam24” del comitato di Susa, per trovare una soluzione che consentisse un rimpatrio rapido e sicuro.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++