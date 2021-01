Ferito da un petardo muore a tredici anni in un campo zingari

Per la rabbia i famigliari danneggiano il pronto soccorso. Polemiche contro il sindaco per il mancato sgombero

Chi vive nei dintorni del campo nomadi di via Guerra, ad Asti, dice che ben prima della mezzanotte erano cominciati i “festeggiamenti”, in barba a qualunque divieto: petardi, bombe carta, detonazioni che parevano colpi d’arma da fuoco fin dal primo pomeriggio. Ed è forse anche per questo che è difficile, al momento, capire in che modo è rimasto ferito a morte un ragazzo di soli tredici anni.

Airudin Seferovic è arrivato in ospedale ad Asti poco dopo la mezzanotte, accompagnato da alcuni parenti: aveva una gravissima ferita all’addome e aveva perso molto sangue. Quando è entrato al pronto soccorso era già in arresto cardiaco e a nulla sono valsi i tentativi dei medici di rianimarlo. Alla notizia della morte, i parenti hanno sfogato rabbia e disperazione all’esterno dell’ospedale, staccando una manichetta dell’impianto antincendio e allagando il parcheggio, spostando i jersey (su uno di questi si vedono ancora delle macchie di sangue) e sbattendo violentemente le sedie all’interno del pronto soccorso. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenute anche pattuglie della polizia municipale. Ufficialmente i carabinieri e la procura sostengono la tesi del petardo che l’ha colpito all’addome, ma fonti ospedaliere, nella mattinata di ieri, non escludevano – per quanto improbabile – un colpo d’arma da fuoco.

Sarà l’autopsia, che verrà eseguita non prima di lunedì, a chiarire le cause della morte. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, giovedì sera la famiglia Airudin era in una baracca a festeggiare il Capodanno, mentre il ragazzo, che era il penultimo di sedici figli e frequentava la seconda media, si trovava all’esterno con altri ragazzi. A quanto pare gettavano petardi in un grosso falò acceso fin dal pomeriggio, per amplificare l’effetto delle esplosioni. Uno dei petardi, però, spinto dalla forza della detonazione, è “tornato indietro” e l’ha colpito allo stomaco.

Alle urla di Airudin, i parenti sono usciti dalla baracca: hanno capito la gravità della situazione e l’hanno portato in auto in ospedale, ma per lui non c’era niente da fare. I carabinieri hanno sentito alcune persone all’interno del campo nomadi, ma al momento non ci sono né denunciati né indagati. Anche il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, si è recato in via Guerra per incontrare la famiglia Seferovic, gesto che gli ha attirato non poche critiche da parte di chi, come i 5Stelle, chiedono da tempo lo sgombero del campo «come annunciato nel 2017. C’è già un procedimento in tribunale, per questo». «Non rispondo agli attacchi che reputo vergognosi nei toni e nella sostanza – ha replicato il primo cittadino -. Ho fatto visita a una famiglia colpita da una grave tragedia, è un lutto che colpisce tutta la comunità astigiana».