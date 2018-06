Fermato e controllato dalla polizia, “sputa” 18 ovuli pieni di cocaina ed eroina

Intercettato in via Berthollet a Torino

L’uomo ha tentato di evitare l’arresto. Ha anche morso la mano a un poliziotto

Controllato dalla polizia, “sputa” 18 ovuli di droga. E per lui scattano le manette. E’ successo mercoledì sera durante un servizio mirato antidroga all’interno del quadrilatero di San Salvario, condotto dagli agenti del commissariato “Barriera Nizza”. In via Berthollet i poliziotti hanno notato un extracomunitario confabulare con alcuni suoi connazionali per poi allontanarsi sotto i portici in direzione di corso Vittorio.

IN BOCCA 18 OVULI DI DROGA

Insospettiti, gli agenti hanno fermato l’uomo, un cittadino ivoriano di 46 anni, il quale, però, ha opposto resistenza, e nel tentativo di eludere il controllo ha anche dato un morso sulla mano ad uno dei poliziotti. Dopo poco l’uomo ha iniziato a sputare a terra tutti gli ovuli di sostanza stupefacente che evidentemente nascondeva in bocca. Alla fine, gli agenti ne hanno contato 18 (tra dosi di cocaina ed eroina).

ARRESTATO PER SPACCIO DI DROGA

Oltre alla droga, l’uomo aveva anche 70 euro in contanti, probabile provento dell’illecita attività di spaccio. L’ivoriano, con precedenti e diversi alias, è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente.