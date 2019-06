Fermato e denunciato per droga, spezza il dito al poliziotto. In manette

L'uomo, un 38enne italiano, stava per essere rilasciato quando, all'improvviso, è andato in escandescenza

Spezza il dito all’agente e finisce con le manette ai polsi. E’ accaduto ieri pomeriggio, in una delle stanze del commissariato Centro di via Verdi a Torino. L’autore del folle gesto, un 38enne italiano, era stato appena fermato in piazza Vittorio Veneto perché trovato in possesso di un piccolo quantitativo di droga.

SPEZZA IL DITO AL POLIZIOTTO

Accompagnato in commissariato, una volta espletate le formalità di rito, stava per essere rilasciato con una denuncia a piede libero quando, di punto in bianco, ha iniziato a dare in escandescenze. A farne le spese è stato uno dei poliziotti presenti al quale il 38enne ha letteralmente spezzato il dito.

AGENTE IN OSPEDALE, “FOLLE” IN MANETTE

Soccorso, l’agente è stato trasportato in ospedale e qui sottoposto alle cure del caso: ne avrà per circa un mese. Per l’uomo, invece, è scattato l’arresto: ora dovrà rispondere, davanti alla legge, di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.