Fermato il nonno borseggiatore. Derubava le clienti del mercato

Lo hanno notato gli ambulanti del mercato che sono corsi subito dalla pattuglia di vigili in borghese: «C’è un uomo anziano che fruga nelle borse delle signore». Poi gli agenti lo hanno rintracciato e fermato: il colpevole era un arzillo ladro di 85 anni, con un lungo curriculum di furti con destrezza nella fedina penale.

È successo tra i banchi del mercato di ieri, in piazza Europa. Erano da poco passate le 10 quando gli ambulanti hanno descritto nei dettagli il borseggiatore ai vigili, che durante i mercati sono sempre presenti con una pattuglia in borghese. Il presunto ladro era un anziano con cappotto grigio e una grossa sciarpa scura al collo, utilizzata proprio per nascondere le mani e poterle infilare indisturbato nelle borsette. Ma questo accorgimento non è bastato, visto che gli agenti sono riusciti a trovarlo mentre si aggirava fra i banchi e lo hanno colto in flagranza durante un doppio tentativo di furto. Così hanno bloccato l’anziano, lo hanno trasportato al comando di polizia municipale e lo hanno identificato: si trattava di un italiano residente a Torino già accusato più volte di furti, sia tentati che consumati. Quindi, secondo quanto riferito dalla polizia municipale, non si trattava di una persona indigente ma di un ladro con una lunga carriera e nessuna intenzione di andare in pensione.

I vigili hanno poi avvisato la Procura, che ha disposto l’accompagnamento al domicilio dell’85enne in attesa del processo per direttissima, che si svolgerà nei prossimi giorni. Dovrà rispondere ancora una volta di furto con destrezza.