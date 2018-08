Fermato per un controllo, prima tenta di dileguarsi poi aggredisce i poliziotti

Si oppone ad un controllo di polizia, arrestato in piazza Montanaro a Torino. Si tratta di un cittadino senegalese di 26 anni. Il giovane, “avvistati” gli agenti, ha cercato di allontanarsi sul Corso Giulio Cesare. Inseguito e fermato, si è da subito mostrato poco collaborativo. Prima di essere accompagnato in Questura per gli accertamenti lo straniero ha anche aggredito gli agenti.

FERMATO E ARRESTATO

Il 26enne, irregolare sul territorio nazionale, annoverava svariati alias sotto ai quali sono emersi precedenti in materia di stupefacenti, resistenza e false attestazioni e una nota di rintraccio per i reati di resistenza e danneggiamento, per i quali è poi stato denunciato in stato di libertà. L’uomo è stato arrestato per il reato di resistenza, lesioni personali e falsa attestazione delle proprie generalità.