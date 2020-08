Fermato per un controllo, aggredisce i poliziotti e danneggia una volante: arrestato senegalese

Continuano i controlli di Ferragosto della Polizia di Stato a Torino. Nella serata di ieri in manette un senegalese per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’EPISODIO

E’ accaduto nel quartiere Barriera Milano. Il 24enne è stato visto in atteggiamento sospetto vicino ad un’auto in via Sesia, mentre parlava con due ragazze a bordo. I poliziotti hanno deciso quindi di controllarlo: l’uomo si è inizialmente rifiutato di fornire i propri documenti ed ha quindi opposto una violenta resistenza al controllo, aggredendo gli agenti e causando loro ferite guaribili in 7 giorni.

ARRIVANO I RINFORZI

Ma non è finita: un gruppo di connazionali del senegalese sono infatti intervenuti in soccorso di quest’ultimo, tentando di ostacolare l’attività di Polizia. Portato in Questura, il 24enne ha danneggiato poi la carrozzeria della Volante esprimendo anche numerose considerazioni offensive riguardo dell’Italia ed al Corpo della Polizia di Stato, motivo per il quale è stato anche denunciato per Vilipendio alla Repubblica Italiana ed offesa all’onore e al prestigio di un pubblico ufficiale.

GIA’ ARRESTATO DURANTE IL LOCKDOWN

Il 24enne è risultato positivo all’assunzione di cannabinoidi, cocaina e benzodiazepine. Irregolare su territorio nazionale, era stato arrestato già durante il lockdown per reati contro il patrimonio e la persona.