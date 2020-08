Ferragosto in discoteca: musica, aperitivi e bagni in piscina

Come promesso, le discoteche estive più cool di Torino sono rimaste aperte durante tutto il mese e si preparano a un lungo ponte di ferragosto a base di buona musica, aperitivi e bagni in piscina. A soddisfare questa ineludibile esigenza ci pensa Torino nel Mondo che vede unite i principali locali sotto le stelle torinesi. Il tutto nel pieno rispetto delle normative anti Covid. Ancora non si balla, tranne al Whitemoon e al Penelope Beach, ma la musica farà comunque da stimolante colonna sonora per le notti di mezza estate. Una lunga settimana di festa che inizia stasera dalle 20 a Villa Glicini (viale 5) nel Parco del Valentino, per il classico Aperitivo del Mercoledì, in uno degli scenari panoramici più affascinanti di Torino. Aperitivo più musica targata The Twins. Due le formule di aperitivo servito al tavolo; con un drink a 20 euro che diventano 25 con due drink (info e prenotazione obbligatoria al 345.5924860). Capienza massima, 200 posti. È anche possibile scaricare gratuitamente l’app per prenotare comodamente e in sicurezza il proprio posto. La vigilia di Ferragosto, venerdì 14, dalle 21, è invece in programma il Party di Ferragosto allo Whitemoon di corso Sebastopoli 123, targato Generazione Over Trenta. Dopo l’aperitivo servito al tavolo, si apre la discoteca. Due le piste dedicate a ritmi musicali diversi. Nella prima si ascolta commerciale, mentre, nella pista numero 2 dominano il sound latino e il reggaeton. L’aperitivo costa 18 euro per i maschietti e 15 per le femminucce, entrambi comprensivi di una consumazione. Per entrare nel locale è necessario compilare all’ingresso l’apposito modulo anti-Covid. Sabato 15 la festa si sposta al Penelope Beach di corso Allamano 120 a Grugliasco. Tutto avviene su due piste. Nella numero 1 spazio a commerciale e revival, nella seconda, salsa bachata , merengue e reggaeton. L’ingresso costa 15 euro per gli uomini e 12 per le donne, comprensivi di una consumazione. Ingresso omaggio alle donne che entrano tra mezzanotte e le 00,30. Anche in questo caso, è necessario firmare all’ingresso il modulo anti Covid. Il gran finale di questa settimana è fissato ancora a Villa Glicini, per domenica 16 agosto con lo “Special Pool Party”, la festa in piscina a base di musica elettronica scelta dal dj Lello B. Una lunga maratona di puro relax dalle 9,30 del mattino fino alle 2 di notte con piscina, pranzo dj set e aperitivo (Info al 345.5924860). Ingresso in piscina, 15 euro, pranzo (alla carta), aperitivo, 15 euro con 1 consumazione.