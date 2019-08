FERRAGOSTO. Torino, 45 arresti e oltre 100 denunce in 5 giorni

Torino. Quarantacinque persone arrestate e oltre cento denunciate. E’ il bilancio dell’attività della polizia tra l’11 e il 16 agosto. Per quanto riguarda i reati commessi, maggior incidenza l’hanno avuta gli arresti per furto (in appartamento, nei negozi, su auto e a danno di viaggiatori), sia tentati che consumati, e per detenzione di droga.

A seguire, i reati di resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, sequestro di persona a scopo estorsivo, maltrattamento in famiglia, ricettazione e infine quelli connessi all’immigrazione clandestina, al possesso e alla fabbricazione di documenti falsi oltre che all’esecuzione di ordini di carcerazione.