Ferramenta Girardi – Dal lontano 1982 al vostro servizio

Poche attività commerciali vantano una storia lunga due secoli e tra queste vi è la Ferramenta Girardi, nata come bancarella in piazza della Repubblica nel 1852, poi fino alla scorsa estate in centro e da qualche mese nella nuova sede di corso Turati 70. Negli anni sono cambiati i clienti, non la qualità, la proposta e l’attenzione al cliente: la specialità della casa, come conferma Guido Civera, è negli accessori in ottone e nella maniglieria per porte e finestre, sia per gli addetti ai lavori che per i privati. E poi accessori da bagno, cucina e mobili.

«Spostarci era una necessità ma si è rivelata una mossa vincente grazie all’ampia disponibilità di parcheggio in prossimità, molti artigiani e studi di architettura si appoggiano alla nostra ditta», aggiunge il fratello Maurizio.

La Ferramenta Girardi è aperta dal lunedì al venerdì con orario 9.15-12.30, 15-19.

Contatti: 011-547775

Sito Web: Link sito web