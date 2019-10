FERRAMENTA RESPIGHI – LA CASA È UN POPTO SICURO. TANTE IDEE INTELLIGENTI

Guardare avanti, affidarsi alle ultime tendenze per quanto riguarda l’universo del digitale, significa anche essere più sicuri in casa propria. Lo sanno bene i professionisti della Ferramenta Respighi, piazza Ottorino Respighi in Barriera di Milano, il cui prodotto fiore all’occhiello di questo periodo è rappresentato dal cilindro elettronico della marca EVVA NIO.

Si tratta di una soluzione estremamente all’avanguardia che consente di aprire la porte non solo con la chiave ma anche per mezzo di un telecomando, di uno smartphone, di un tastierino elettronico, di un lettore di card e di impronte digitali, il tutto per garantire sempre la massima sicurezza. Il cilindro elettronico comporta anche altri vantaggi quali semplicità di montaggio, immediatezza nell’uso quotidiano.

La Ferramenta Respighi rappresenta la scelta giusta anche per quanto riguarda la duplicazione di radiocomandi per cancelli. «Perché siamo in grado di replicarli in tempo reale, senza attesa, grazie al vasto assortimento in casa di pezzi originali e compatibili, tanto da potere soddisfare il 95% delle richieste. Ma non è tutto, a duplicazione avvenuta siamo capaci di garantire con massima precisione l’effettiva duplicazione grazie a sistemi computerizzati».

Ovviamente la Respighi è specializzata nella duplicazione di chiavi per porte blindate di marchi quali: Evva, Dom, Cr, Keso, Kaba, Mottura, Rielda, Corbin, Yale, Cisa, Securemme, Ibfm, Mul-t-lock. Tra i servizi offerti, inoltre, anche la non meno importante duplicazione di telecomandi per i televisori.

Ferramenta Respighi, piazza Respighi 5/C Torino.

Telefono: 011.855515.

Orario: 8.30-12.30; 14.45-19 sabato: 8.30-12.30 (chiuso la domenica).

Sito web: http://www.ferramentarespighi.it