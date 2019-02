Da cinquant’anni al servizio dei clienti di Barriera di Milano. Un’attività di famiglia oggi gestita dai due figli dello storico proprietario, il signor Malavenda. È la Respighi Ferramenta di piazza Ottorino Respighi 5/C a Torino, il negozio giusto per chi desidera curare i particolari della propria casa con il massimo della professionalità. Qui si trova un ampio ventaglio di prodotti, quali articoli per la casa, utensili ed elettro utensili. Nel tempo la ferramenta si è specializzata nella duplicazione di chiavi con sistemi computerizzati di ultima generazione, garantendo così la massima sicurezza e qualita’ del lavoro svolto. La continua richiesta di sicurezza da parte dei clienti ha portato la Ferramenta Respighi a specializzarsi col tempo nell’aggiornamento di porte blindate passando dalla vecchia tecnologia di chiusura a chiave lunga (doppia mappa) alla versione di nuova generazione a cilindro europeo anti grimaldello bulgaro. Una vera chicca il suo operato che offre il massimo senza dovere ricorrere a spese elevate come richiederebbe, invece, l’acquisto di un’intera porta blindata. Per chi ha già inserito un cilindro europeo può comunque pensare di aumentare la propria sicurezza acquistandone uno a marchio EVVA dotato di assicurazione Care+ che permette di assicurare la porta contro i tentativi di furto. Inoltre, i cilindri di ultima generazione EVVA sono corredati di una nuova tessera che consente di inviare al proprietario del cilindro un sms di notifica nel momento in cui venga duplicata la chiave. EVVA tratta soluzioni di chiusura meccanica intelligenti di sofisticata ed esclusiva tecnologia, particolarmente indicati per applicazioni professionali e super sicure.

I cilindri, infine, possono essere anche costruiti sul momento in pochi minuti per un servizio eccezionale. Ma c’è di più, spiegano i titolari:

«Siamo in grado di studiare sistemi di chiusura ad hoc per le aziende che ce lo richiedono andando di persona presso il cliente e quindi elaborare il sistema di sicurezza più adatto e in tempi molto brevi».

Indirizzo: piazza Ottorino Respighi 5/C, Torino

Telefono: 011.855515

Orario: 8,30-12,30; 14,45-19; sabato: 8,30-12,30; 15-18,30 (chiuso la domenica)

Sito: www.ferramentarespighi.it