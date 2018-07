Ferrero cerca assaggiatori di Nutella. E non serve esperienza

Non serve alcun tipo di esperienza. Ma solo un debole per la Nutella. C’è da scommettere saranno in tanti, tantissimi, a rispondere all’annuncio di lavoro pubblicato da un’agenzia interinale per conto della Ferrero. Già, perché potrebbe essere definito il lavoro più dolce che ci sia.

Di cosa si tratta precisamente? Il colosso dolciario di Alba cerca assaggiatori di Nutella, “giudici sensoriali” part-time (l’impegno sarà di due giorni alla settimana, due ore al giorno) capaci di fornire all’azienda le indicazioni necessarie a migliorare cioccolatini e altri snack. Essere pagati per assaggiare i vari tipi di cacao, granella di nocciole e altri semilavorati dolci: chi non lo farebbe?

I REQUISITI.

Sono solo due: l’abitudine a utilizzare il computer e l’assenza di allergie in grado di influenzare la capacità sensoriale. I posti a disposizione sono 60: i selezionati seguiranno poi un corso di formazione per affinare il palato.