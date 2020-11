Ecco come stirare quando non si ha l'elettrodomestico a portata di mano

Consigli per le “faccende” domestiche fai da te. Volete sapere come stirare i panni senza il ferro da stiro? Guardate questo video. Basta il fondo ben caldo di una pentola ben calda passato sugli abiti e…il gioco è fatto!! Come ai vecchi tempi insomma, quando gli elettrodomestici non erano stati ancora inventati!!