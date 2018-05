Ferrovie: furti di rame tra Sangone e Moncalieri. Disagi su Sfm1 e Sfm2

Disagi questa mattina sulla linea ferroviaria SFM2. A causa del furti di alcuni cavi di rame tra Sangone e Moncalieri, con disconnessione degli impianti, la circolazione dei treni è rallentata tra Torino e Pinerolo. Sono previsti ritardi e alcune cancellazioni. A supporto del servizio ferroviario è stato attivato un servizio bus tra Torino Lingotto e Pinerolo.

TECNICI AL LAVORO PER RIPRISTINARE IL GUASTO

I tecnici di Rfi sono sul posto per ripristinare il guasto. Ritardi anche sulla SFM1 Chieri–Rivarolo, sempre per un furto di rame. I ladri, ieri pomeriggio, hanno tagliato numerosi cavi in un pozzetto e gli interventi di ripristino da parte dei tecnici Rfi stanno richiedendo parecchio tempo.