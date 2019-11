E’ festa per i 100 anni di Antonio. «Fui “risparmiato” dai tedeschi»

Emigrato da un paese povero, arruolato in fanteria durante la guerra, quindi prigioniero all’estero. E poi risparmiato da un ufficiale tedesco e tornato a casa. Ne ha viste tante Antonio Saia, classe 1919, che proprio oggi traglia il prestigioso traguardo del secolo di vita. Un’esistenza iniziata a Taglio di Po, nel Polesine. Un comune in provincia di Rovigo, così chiamato in onore della grandiosa opera di ingegneria fluviale, fatta nel ‘600, per preservare la Laguna dall’interramento provocato dagli apporti di fango alluvionale che il Po scaricava nell’Adriatico. Antonio è nato lì, in quel piccolo paesino di 8mila anime.

Partito giovanissimo per la guerra, lo avevano catturato e spedito in Austria. C’era rimasto per cinque mesi, per poi fuggire ed essere nuovamente ripreso a Tarvisio, insieme ai suoi compagni di cella. «Ma un tenente tedesco – racconta Antonio, con lucidissima memoria – aveva deciso di risparmiarci. Gli avevano bombardato casa, aveva perso tutta la sua famiglia e ci disse: “almeno voi, tornate dai vostri cari”». Così fece Antonio, che poi nel 1956 giunse a Torino con la famiglia, lasciando il suo Polesine devastato dalle alluvioni. Lavorava alla Tensioplast, ma ha fatto anche il contadino, fino alla pensione sopraggiunta nel 1980. Oggi il compleanno lo festeggia alla Rsa di corso Casale insieme al figlio Romano, alla nuora Gabriella e al resto della sua famiglia, che conta cinque nipoti e un pronipote. Ma l’intera sua esistenza torinese l’ha vissuta, fino a due anni fa, in Barriera di Milano.

Come ha raggiunto i 100 anni? Restando sempre in movimento. «Nel tempo libero – racconta il figlio Romano – veniva nella nostra casa in montagna, da dove partiva per cercare funghi e raccogliere la legna». A dire il vero Antonio i festeggiamenti li ha già cominciati. Ieri la torta, oggi i pasticcini. «In questi giorni – se la ride il centenario – non badiamo alla dieta».