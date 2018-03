Festa a Cerano per i 101 anni di Camilla “Mani di Fata”

Oggi, domenica 25 marzo, ha compiuto 101 anni. Ma lei, Camilla Dondi, sarà onorata il giorno dopo, domani lunedì 26, con una festa che si terrà all’interno della Residenza Sanitaria Assistenziale di Cerano (Novara) gestita da Cooperativa Elleuno.

APPUNTAMENTO NELLA RSA

L’appuntamento all’interno della Rsa che la ospita è fissato per le ore 15 e a farle visita ci saranno anche la figlia Anna, il nipote Matteo e la pronipote Camilla che ha preso il suo nome. Sarà presente anche un rappresentante del comune piemontese.

SOPRANNOMINATA “MANI DI FATA”

Camilla Dondi è nata a Cerano il 25 marzo del 1917. Aveva due sorelle, Mariuccia e Paola. Da ragazza ha lavorato per alcuni anni in una fabbrica del paese. Dopo essersi sposata, nel 1949 si trasferisce con il marito a Milano, dove si è dedicata completamente alla famiglia, crescendo la piccola Anna. Ma il cordone ombelicale con Cerano non si è mai rotto: vi tornava sempre per le vacanze estive. Donna di grande fede, frequentava assiduamente la parrocchia. Vista la sua bravura nel lavorare a maglia, era soprannominata “mani di fata“. Nel 1984, purtroppo, muore il marito. A lei è molto affezionata la pronipote Camilla: vedendola a letto con affetto afferma che lei la “fa camminare con il bastoncino”.