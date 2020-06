Festa anarchica al giardino: notte da incubo per Aurora

Ci mancava anche la festa abusiva ai giardini Madre Teresa di Calcutta. Eppure dopo bivacchi, spaccio e scene di sesso a cielo aperto i residenti di Aurora si sono trovati a fare i conti anche con una rimpatriata iniziata giovedì e andata avanti di notte. Schiamazzi e bivacco libero l’hanno fatta da padroni. In barba alle famiglie che da tempo lottano contro il degrado. E in fondo anche in barba agli assembramenti in luogo pubblico, vietati dal governo e dal decreto numero 68 firmato dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

A contorno ecco cori da stadio contro il Tav e la polizia, il tutto in piena notte. Documentati da ampie foto e video. Un dossier che verrà presto spedito alle forze dell’ordine e al Comune di Torino. «Non siamo riusciti a chiudere occhio» hanno denunciato i cittadini che dai loro balconi, settimane fa, hanno sventolato alcune lenzuola bianche di protesta. E in fondo quella degli anarchici assomiglia tanto a una sfida. Una sfida a quei cittadini, e a quei comitati, che hanno cominciato a puntare il dito contro gli spacciatori e i clandestini. Chiedendo interventi di riqualificazione per Aurora.

«È inaccettabile – spiega Patrizia Alessi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 7 -, che da anni gli antagonisti nel territorio di Aurora facciano tutto ciò che vogliono. Ai giardini Madre Teresa gran festa durata dal pomeriggio a notte: mangiavano bevevano, sentivano musica, con tanto di tavoli». Sulla stessa lunghezza d’onda anche la parlamentare di Fdi, Augusta Montaruli. «È avvilente vedere – continua Montaruli -, che chi sta nell’illegalità continua a dettare l’agenda di un quartiere che merita sicurezza e riqualificazioni, non di essere trattato come il giardino privato dell’anarchia che continua in un’opera inaccettabile di controllo del territorio davanti al quale lo Stato non può cedere».