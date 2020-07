È festa anche per Sarri: “Se hanno vinto con me, sono davvero forti”

Il tecnico della Juventus cosparso di schiuma da barba negli spogliatoi: "Non era facile far coesistere Ronaldo e Dybala. Ma su Paulo ho brutte sensazioni"

In spogliatoio lo hanno cosparso di schiuma da barba (forse un invito velato a radersi con continuità), poi mentre era ai microfoni Sky Szczesny gli ha consegnato una sigaretta, che ha avuto il coraggio di fumare durante l’intervista: Maurizio Sarri ha festeggiato così il suo primo scudetto. Ai calciatori ha detto: “Se avete vinto con me, che non avevo mai vinto niente, allora siete davvero forti”.

“Lo scudetto ha un sapore forte, particolare”, ammette l’allenatore della Juventus davanti alle telecamere.”Vincere è difficile, questa squadra lo fa da tanti anni e ogni volta diventa sempre più complicato. Quando si dà qualcosa di scontato nello sport è una delle più grandi bugie del mondo. Per questo gruppo non è stata una passeggiata, è stato un anno complicatissimo e durissimo, siamo riusciti a portare a casa questo scudetto con due giornate d’anticipo. Complimenti ai ragazzi, trovare motivazioni dopo otto titoli consecutivi non è facile. Perché non sono entrato in campo a festeggiare? Per non prendere secchiate”, ride.

Poi però torna serio quando ammette: “Sensazioni su Dybala? Purtroppo credo che un problemino muscolare ci sia. Lui e Cristiano fanno sempre la differenza, anche se la costante nei momenti difficili l’ha sempre fatta la società. Agnelli è un presidente che dà benzina, i dirigenti sono sempre presenti. Ma alla Juventus la società è sempre stata una componente importante, a livello di organizzazione è tra le top europee. Non potevo aspettarmi di meglio. Chiaro che chi arriva in un ambiente nuovo deve capire il modo di pensare di tutti, bisogna entrare in punta di piedi e capire come adattarsi. Cambiare tutto sarebbe stato secondo me poco intelligente”.

Quindi una rivelazione: “La difficoltà più grande? Far convivere grandi calciatori con certe caratteristiche e non era così scontato come si è visto anche negli anni scorsi. Non sempre Ronaldo e Dybala avevano giocato insieme, alla lunga ce l’abbiamo fatta. Probabilmente nelle ultime partite c’erano componenti fisiche e mentali che non ci hanno aiutato a esprimerci al meglio con continuità, abbiamo ampi margini di miglioramento e proveremo a dare il massimo. Sarebbe importantissimo superare la partita di ritorno col Lione, questo è un anno in cui può succedere di tutto. Stasera però non ci voglio pensare, voglio godermela almeno adesso”.